Mann in Barmbek-Nord angefahren und lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Der verletzte Fußgänger kam mit dem Notarzt in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Barmbek-Nord

Fußgänger nach Unfall in Lebensgefahr – Zeugen gesucht

Ein Fußgänger ist am Freitagabend in Barmbek-Nord von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin die Fuhlsbüttler Straße in Richtung Alte Wöhr befahren. In Höhe der Emil-Janßen-Straße habe sie dann einen Fußgänger (64) erfasst, der in der Dunkelheit mutmaßlich die Straße überqueren wollte.

Unfallopfer mit Notarzt in Klinik

Der 64-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dort schließen die behandelnden Ärzte Lebensgefahr nicht aus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen könnten. Tel. (040) 4286 56789.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

