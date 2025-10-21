Schwerer Unfall in Hamburg: Fußgänger läuft bei Rot über Ampel und wird angefahren

Ein Fußgänger ist am Montagabend beim Hauptbahnhof von einem Auto erfasst worden. Er soll laut Polizei aus der Drogenszene kommen und bei Rot über die Ampel gelaufen sein.

Der Unfall passierte gegen 21.08 Uhr, bestätigte die Polizei der MOPO. Ersten Zeugenberichten zufolge nach war der Fußgänger über die Adenauerallee nahe Hauptbahnhof gelaufen – trotz roter Ampel.

Hamburg: Verletzter kam in Klinik – er soll aus der Drogenszene kommen

Dem Fahrer eines Kleinwagens gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu stoppen: Er erfasste den Mann, der daraufhin auf die Windschutzscheibe aufschlug.

Der Verletzte erlitt ein Schädelhirntrauma und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er soll über starke Schmerzen geklagt haben. Laut Angaben der Polizei soll der Mann aus der Drogenszene kommen und kaum ansprechbar gewesen sein. In der Nähe des Unfallorts befindet sich das Suchtzentrum „Drob Inn“. (nf)