Massenschlägerei mit 100 Leuten bei Fußballspiel – Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Fußballspiel auf der Veddel ist am Sonntagnachmittag völlig eskaliert: Ein Spieler erhielt einen Platzverweis, daraufhin kam es zu einer Massenschlägerei mit mehr als 100 Beteiligten.

Die Polizei rückte gegen 14 Uhr wegen einer Massenschlägerei bei einem Fußballspiel zu einem Sportplatz in der Slomanstraße aus. Ein Spieler soll zunächst eine Rote Karte bekommen haben. Danach eskalierte es die Situation abseits des Platzes, so ein Polizeisprecher. Es kam zu einer Massenschlägerei zwischen den Fans und Spielern beider Mannschaften. Die genaue Anzahl der Beteiligten ist aktuell noch unklar. Die Polizei geht von mehr als 100 Personen aus.

Massenschlägerei auf der Veddel: Ein Verletzter

Laut Feuerwehr wurde ein Beteiligter leicht verletzt, er konnte jedoch vor Ort behandelt werden und kam nicht in ein Krankenhaus.

Gegen 15 Uhr war die Lage wieder weitgehend unter Kontrolle. Die Gastmannschaft wurde von der Polizei zu ihren Autos begleitet und reist ab. Auch der Polizeihubschrauber Libelle war im Einsatz, um die Kräfte vor Ort zu unterstützen. (zc)