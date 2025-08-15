Gefundenes Handy unterschlagen – Ortung führt zum Täter

Bundespolizisten haben in der Nacht zu Freitag am Hauptbahnhof einen Mann festgenommen. Der hatte in einer S-Bahn ein Smartphone gefunden, das ein anderer Fahrgast dort verloren hatte. Statt den Fund zu melden, behielt er das Handy einfach.

Laut Bundespolizei meldete sich gegen 2.15 Uhr ein Mann (20) an der Wache am Hauptbahnhof und berichtete vom Verlust seines Handys. Dies hatte er in einer S-Bahn auf der Fahrt von Klein Flottbek zum Hauptbahnhof verloren.

Nach Ortung: Bundespolizei stellt verlorenes Handy sicher

Mit einem weiteren Handy konnte er das verlorene Stück orten und bemerkte dabei, dass es offenbar in Bewegung war. Zusammen mit den Beamten wurden die Ortungspunkte abgefahren. Schließlich konnte ein Mann (42) am Hauptbahnhof angetroffen werden, der das Gerät bei sich hatte.

Das Handy wurde sichergestellt und dem 20-Jährigen übergeben. Gegen den 42-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung eingeleitet.