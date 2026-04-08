Fuhr einer bei Rot? Schwerer Unfall auf Hamburger Kreuzung – zwei Verletzte

Schwerer Unfall in Heimfeld: Am Mittwochabend sind zwei Autos auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt, die Straße war zeitweise voll gesperrt. Fuhr einer bei Rot?

Wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte, passierte der Unfall kurz nach 19 Uhr auf der Kreuzung Milchgrund / Heimfelder Straße. Beteiligt waren ein grauer Ford und ein weißer VW. Beide Fahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt: „Sie klagten über Schmerzen und begaben sich selbstständig ins Krankenhaus“, sagte der Sprecher weiter.

Unfall in Heimfeld: Handelt es sich um einen Rotlichtverstoß?

Konkrete Angaben zum Unfallhergang konnte der Sprecher am Abend noch nicht machen. Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll ein Augenzeuge berichtet haben, dass der weiße Pkw bei Rot gefahren sei. Die Ermittlungen dauern an.

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Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten wurde die Kreuzung zeitweise vollständig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in alle Richtungen. (idv)