Lebensgefährlicher Leichtsinn am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann ist am Donnerstagmorgen in den Gleisbereich der S-Bahn gestiegen, um sein Handy zu holen. Eine einfahrende S-Bahn musste daraufhin eine Schnellbremsung einleiten.

Gegen 6.34 Uhr beobachteten Mitarbeiter der DB Sicherheit den 44-Jährigen im Gleisbereich an der Münzstraße nahe dem Hauptbahnhof. Sie alarmierten die Bundespolizei und konnten den Mann noch stellen, bevor er den Bereich wieder verließ.

S-Bahn gibt Warnsignal ab und muss notbremsen

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Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Mann zuvor sein Handy im Gleisbereich entdeckt und war deshalb auf die Gleise gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte regulärer S-Bahn-Betrieb. Eine in den Hauptbahnhof einfahrende S-Bahn gab ein Warnsignal ab und musste eine Schnellbremsung durchführen.

Die Sicherheitsmitarbeiter übergaben den Mann an die Bundespolizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Gleisaufenthalts. (rei)