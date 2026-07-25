Am Samstagmittag verschwindet ein fünfjähriger Junge aus Bramfeld. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Kind.

Auch aus der Luft wird nach dem verschwundenen Fünfjährigen gesucht. (Symbolfoto) RUEGA

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit etwa 12.30 Uhr nach dem Jungen. Der Fünfjährige ist am Samstagmittag aus seinem Zuhause am Teerosenweg weggelaufen – seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Wie ein Sprecher des Lagediensts sagte, sind zahlreiche Kräfte im Einsatz. Auch Spürhunde, Drohnen und ein Hubschrauber helfen bei der großangelegten Suche. Die Suchmaßnahmen dauerten gegen 16 Uhr immer noch an.

Das Kind trug zuletzt ein blaues T-Shirt mit einem „Spongebob“-Aufdruck, eine graue, knielange Hose und Sandalen. Außerdem soll der Junge dunkelbraune, kurze Haare haben. Wer das Kind sieht, sollte sich umgehend bei der Polizei melden. (mwi)