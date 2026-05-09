Ein Restaurantbesitzer, der nach einem Streit auf dem Parkplatz erstochen wird. Ein Student, der lebensgefährlich verletzt an einer Straße gefunden wird und stirbt. Ein Mann, der in einer Shishabar erschossen wird. Ein junger Unternehmer, dem ein Schütze im Treppenhaus auflauert. Und ein Speedbootfahrer aus Hamburg, der tot im Wattenmeer treibt. Alle fünf Fälle haben eine Gemeinsamkeit: Die Täter sind bis heute nicht gefasst. Die MOPO zeigt, welche Spuren es gibt, welche Fragen offen sind – und warum die Fälle die Ermittler bis heute beschäftigen.





