Fünf gegen Einen: Brutalo-Gang beraubt und entführt 42-Jährigen – Zeugen gesucht

Buxtehude -

Ein ungleicher Kampf: In Buxtehude sind am Donnerstagmorgen fünf Männer auf einen 42-Jährigen losgegangen, haben ihn verprügelt und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Opfer war um 5:30 Uhr auf dem Weg nach Hause. Im Kreuzungsbereich Hermanns Weg/Kornweg tauchten die Täter plötzlich vor ihm auf und prügelten unvermittelt auf ihn ein. Anschließend zogen sie ihn in ein Auto, fuhren davon und setzten den verletzten Mann wenig später einfach aus! Die Beute: 120 Euro, Ausweise und Bankkarte des 42-Jährigen.

An der Bundesstraße 73 an der Einfahrt Stader Straße wurde das Opfer um etwa 6:10 Uhr schließlich gefunden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in das Buxtehuder Elbeklinikum.

Die Buxtehuder Polizei sucht nun Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 04161-647115 nehmen die Ermittler Hinweise entgegen.