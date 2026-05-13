Frontalcrash nach medizinischem Notfall am Steuer – zwei Verletzte in Hamburg

In Kirchwerder ist es am Mittwochvormittag zu einem schlimmen Unfall gekommen. Eine Autofahrerin hatte während der Fahrt einen Schlaganfall erlitten und geriet in den Gegenverkehr. Es gab zwei Verletzte.

Der Unfall geschah gegen 11.50 Uhr am Kirchwerder Hausdeich. Wie die Polizei bestätigte, hatte dort eine Autofahrerin während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Kirchwerder: Zwei Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Das Auto geriet in den Gegenverkehr und krachte dort mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Die Feuerwehr war mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt im Einsatz. Zwei Personen, darunter die Unfallverursacherin, kamen in die Klinik. Eine dritte Person erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut.