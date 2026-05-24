Betrunkener BMW-Raser kracht frontal in Golf

In Wandsbek ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein betrunkener BMW-Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Es gab zwei Verletzte.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 1.50 Uhr an der Lesserstraße. Hier soll der Fahrer eines 5er-BMW deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Dabei geriet er aus der Spur und kollidierte frontal mit einem am Straßenrand geparkten VW Golf.

Blutprobe bei BMW-Fahrer angeordnet

Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls durch Schutzbügel am Straßenrand auf eine Grünfläche geschoben. Der BMW-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Crash verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Weil der Verdacht besteht, dass der BMW-Fahrer unter Alkohol stand, wurde eine Blutprobe angeordnet.