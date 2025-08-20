Frontalcrash in Hamburg: Biker kracht fast ungebremst in Auto – und stirbt vor Ort

Bei einem Unfall in Finkenwerder ist ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen ums Leben gekommen. Der Biker geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.10 Uhr an der Straße An der Alten Süderelbe. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ein Motorradfahrer (69) auf seiner Suzuki von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort krachte er nahezu ungebremst in ein entgegenkommendes Auto. Der Biker stürzte danach auf die Fahrbahn und wurde von einem nachfolgenden Motorradfahrer (62) touchiert.

Notarzt versucht, Unfallopfer zu reanimieren

Der Aufprall war so enorm, dass das Vorderrad der Maschine abgerissen wurde. Der Biker erlitt bei dem Crash schwerste Verletzungen. Ein Notarzt versuchte, ihn zu reanimieren. Ohne Erfolg, der Biker verstarb laut Feuerwehr noch an der Unfallstelle. Die Verbindungsstraße zwischen Finkenwerder und dem Alten Land wurde gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen. Tel.: 4286 56789.