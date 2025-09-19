Frontal-Kollision in Hamburg – drei Kinder im Auto

Bei einem Frontal-Crash auf der Buxtehuder Straße (B73) wurden am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. In einem saßen drei Kinder.

Offenbar wollte die Fahrerin eines VW Tiguan in den Bleicherweg abbiegen und übersah dabei einen stadteinwärts fahrenden Smart. Es kam zum Frontal-Crash, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Drei Kinder auf zwei Kindersitzen?

Wie heftig der Zusammenstoß war, zeigt, dass alle Airbags der Fahrzeuge ausgelöst haben. In dem Tiguan befanden sich drei kleinere Kinder, aber nach ersten Informationen nur zwei Kindersitze. Dies konnte die Polizei wegen fehlender Informationen noch nicht bestätigen.

Im Berufsverkehr gab es einen erheblichen Rückstau, zeitweise bis zum Moorburger Bogen. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme nur einspurig stadteinwärts abfließen.