Schwerer Verkehrsunfall in Rissen: Am Sonntag ist ein Autofahrer beim Überholen frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Weil mehrere Verletzte gemeldet worden waren, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 14.30 Uhr auf der Sülldorfer Landstraße (B431). Ein Autofahrer überholte einen vor ihm fahrenden Wagen und nutzte dabei die Fahrspur des Gegenverkehrs.

Unfall in Rissen: Rettungshubschrauber im Einsatz

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Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß frontal mit dem Auto zusammen. Über den Notruf wurden mehrere Verletzte gemeldet. Deswegen rückte die Feuerwehr mit mehreren Rettungswagen, dem leitenden Notarzt und einem Rettungshubschrauber an.

Während die Polizei die vielbefahrene Hauptstraße absperrte, versorgten die Sanitäter drei Verletzte. Laut Feuerwehr waren die Personen zum Glück nur leicht verletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Sülldorfer Landstraße war rund 45 Minuten gesperrt.

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Die Sülldorfer Landstraße wird im Bereich des „Rissener Canyons“ wird derzeit saniert, deshalb wird der Verkehr über die jeweils freie Gegenfahrbahn umgeleitet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich noch bis zum 10. Juli dauern.