Schwerer Crash am frühen Abend: Bei einem Zusammenstoß unweit der Landesgrenze zu Niedersachsen wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Straße Großmoordamm – zwischen Groß-Moor (Kreis Harburg) und der Landesgrenze zwischen Hamburg und Niedersachsen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden nach Angaben eines Sprechers gegen 17.15 Uhr alarmiert.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, waren kurz zuvor ein VW Polo und ein Transporter aus bislang unklarer Ursache frontal zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war am Abend noch unklar.

Frontal-Unfall: Polo-Fahrer musste aus Auto befreit werden

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Nach Angaben vor Ort musste der Polo-Fahrer von der Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät aus seinem Auto befreit werden.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwas mehr als einer Stunde beendet. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. (mwi)