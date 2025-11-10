Freund mit Messer getötet – 20-Jährige sitzt in Haft

Ein Mann wird in seiner Hamburger Wohnung mit einem Messer verletzt und stirbt. Die Polizei nimmt eine junge Frau fest. Jetzt wird wegen Totschlags gegen sie ermittelt.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Hamburg-Heimfeld sitzt die 20-jährige Anna L. in Untersuchungshaft. Wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags sei am Sonntag ein Haftbefehl erlassen worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.

Die Frau soll in der Nacht zum Samstag einen 36 Jahre alten Bekannten in dessen Wohnung mit einem Messer verletzt haben. Kurz danach klingelte sie bei einem Nachbarn und bat um Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Dieser habe den lebensgefährlich verletzten Mann gefunden und über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte versuchten den 36-Jährigen zu reanimieren, er sei aber noch in der Wohnung gestorben, hieß es.

Die Polizei nahm die 20-jährige Ukrainerin noch in der Wohnung fest. Nach ersten Erkenntnissen soll es vor der Tat eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben haben. Die Frau soll offensichtlich alkoholisiert gewesen sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens dauerten an, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. (dpa/mp)