Frauen überfallen – Polizei bittet um Mithilfe

Die Hamburger Polizei bittet um Mithilfe bei der Bearbeitung von zwei Kriminalfällen: In Lurup und Eimsbüttel sind am Donnerstag zwei Frauen überfallen worden. Die Täter hatten es auf die jeweils gleiche Art von Diebesgut abgesehen.

In der Parkanlage an der Boberstraße (Lurup) war gegen 13.45 Uhr eine 50-Jährige auf dem Weg nach Hause, als ihr ein Mann – 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kurze Haare, Tätowierung am Hals, heller Trainingsanzug – plötzlich die Kette vom Hals riss. Der Täter sei dann durch die Elbpassagen in Richtung S-Bahnhof Elbgaupassage geflüchtet, so eine Polizeisprecherin. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme. Die Frau sei unverletzt geblieben.

Frauen in Lurup und Eimsbüttel überfallen

Nur 15 Minuten später lauerte ein Mann einer 75-Jährigen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Hartwig-Hesse-Straße (Eimsbüttel) auf, die gerade dabei war, in Richtung ihrer Wohnung zu gehen. Auch der Täter riss seinem Opfer eine Kette vom Hals und flüchtete unerkannt. Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein, schwarze Haare und einen Bart haben und während des Überfalls ein gestreiftes T-Shirt getragen haben.

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Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig Hinweise geben können, sich unter Tel. 428 65 6789 oder bei jeder Wache zu melden. (dg)