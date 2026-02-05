Frau will ihren Hund aus der Alster retten – und bricht selbst ein

Erst stürzte der Hund ins das eiskalte Wasser der Alster, dann seine Halterin: Am Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr Hamburg in Ohlsdorf zu einem Großeinsatz aus.

Während eines Spaziergangs an der Alster soll der Hund der Halterin die Eisfläche auf der Alster betreten haben und dann eingebrochen sein, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg mitteilte. Hund und Halterin waren im Bereich der Straße Am Hasenberge unterwegs, als sich das Unglück ereignete.

Hamburg: Frau bricht auf Alster ein

Um ihr Tier zu retten, soll die Frau sich ebenfalls aufs Eis begeben haben. Auch sie brach ein. Gegen 16.30 Uhr ging der Notruf bei den Einsatzkräften ein. Sie konnten die Frau mithilfe einer Leiter und eines Überlebensanzugs aus dem Wasser retten. Mit einer Unterkühlung wurde sie in ein Krankenhaus geliefert. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Feuerwehr nicht.

Der Hund blieb trotz Suche der Feuerwehr verschwunden. Die Einsatzkräfte stellten die Suche am frühen Abend ein. ™