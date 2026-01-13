Frau will aussteigen und schlägt Scheibe in fahrendem ICE ein – Zug gestoppt

Eine Frau hat in der Nacht zu Montag in einem ICE nach Hamburg randaliert. Sie hatte verpasst, rechtzeitig umzusteigen – und versuchte, zwei Fenster mit dem Nothammer einzuschlagen.

Laut Bundespolizei geschah der Vorfall gegen 2.15 Uhr in einem ICE in Richtung Hamburg. In Lüneburg hatte eine Reisende (30) offenbar versäumt, in ihren Zug nach Büchen (Landkreis Herzogtum Lauenburg) umzusteigen. Als sie ihren Fehler bemerkte, reagierte sie rabiat.

Frau zieht Notbremse im ICE und versucht, Scheibe einzuschlagen

Laut Bundespolizei zog sie die Notbremse des Zuges, der gerade mit rund 140 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Danach nahm sie einen Nothammer und versuchte, zwei Scheiben des Waggons einzuschlagen. Der Zugbegleiter alarmierte die Bundespolizei.

Die Beamten nahmen die Frau am Bahnhof Harburg vorläufig fest. Die weder alkoholisierte noch unter Drogen stehende Frau erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Missbrauchs von Notrufen sowie Sachbeschädigung. Wegen der beschädigten Scheiben konnte der ICE seine Fahrt nur mit verringerter Geschwindigkeit fortsetzen.