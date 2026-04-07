Hilfeschreie vor Haustür: Frau in Hamburg sexuell angegriffen

In Barmbek-Nord ist es am Abend des 1. April dieses Jahres zu einem Sexualdelikt gekommen. Eine Frau befand sich vor ihrer Haustür, als sie unvermittelt von einem Mann angegriffen wurde. Als sie um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab.

Laut Polizei habe sich die 39-Jährige kurz vor 0 Uhr vor ihrem Wohnhaus am Hiddingaweg befunden, als sich ein Mann näherte und sexuell motivierte Handlungen an ihr vornahm. Als die Frau laut um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Frau sexuell angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Das Opfer, das unverletzt blieb, konnte den Täter wie folgt beschreiben: etwa 1,75 Meter groß mit braunem Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er einen grünen Parka. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 4286-56789 zu melden.