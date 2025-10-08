Frau verschwindet aus Miniatur Wunderland – große Suchaktion in Hamburg

Schreckmoment am Dienstag im Hamburger Miniatur Wunderland: Ein Mann aus Dänemark meldete plötzlich, dass seine Frau verschwunden sei. Die Seniorin leidet an Demenz – sofort lief eine große Suchaktion an.

Die dänische Reisegruppe war am Dienstag zu Besuch in Hamburg und machte unter anderem Halt im beliebten Miniatur Wunderland in der Speicherstadt. Während des Rundgangs schlug plötzlich die Stimmung um: Ein 73-Jähriger meldete seine 68-jährige Frau als vermisst. Die Frau ist an Demenz erkrankt.

Wunderland-Mitarbeiter suchen rund um das Gebäude – dann kommt die Polizei

Die Mitarbeiter des Wunderlands reagierten sofort, durchkämmten das Gebäude und das umliegende Gelände. Doch von der Vermissten fehlte jede Spur – deshalb wurde die Polizei alarmiert.

Mit einem Großaufgebot suchten die Einsatzkräfte nach der 68-Jährigen – mit insgesamt 15 Streifenwagen, zwei Motorrädern und sogar einem Polizeiboot. Gegen 21 Uhr dann die Erleichterung: Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die Vermisste an der A255 bei Veddel – mehrere Kilometer vom Miniatur Wunderland entfernt. Wie die Frau dorthin gelangt ist, bleibt unklar.