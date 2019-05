Frau und Kind mit Messer bedroht: Polizei schießt Familienvater nieder – tot!

Hausbruch -

Aufregung an Vormittag am Kreetortring: Ein Mann hat seine Frau und das gemeinsame Kind mit einer Waffe bedroht. Die Polizei rückte an – dann fielen Schüsse.

Ersten Polizeiangaben zufolge wurden die Beamten gegen 10 Uhr über den Notruf alarmiert: Der Mann bedrohe die Frau und den erst wenige Tage alten Säugling mit einem Messer, hieß es. Sofort rückten die Polizisten zu der Doppelhaushälfte aus.

Die Doppelhaushälfte liegt in einem ruhigen Wohngebiet mitten in Hausbruch.

Der Mann verhielt sich nach Eintreffen der Beamten wenig kooperativ. Im Gegenteil: Er bedrohte auch die Polizisten mit dem Messer. Auch auf mehrmalige Aufforderung, die Waffe fallenzulassen, reagierte er nicht.

Da er schließlich mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zulief, gab einer von ihnen ein Schuss ab. Der Mann sank zu Boden. Noch vor Ort erlag er wenig später seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Nach MOPO-Informationen war die Frau nach der Geburt des Kindes erst gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie und ihr Baby sind körperlich unversehrt, sie werden nun psychologisch betreut.