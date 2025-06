Frau stürzt von Hausboot ins Wasser und geht unter – Lebensgefahr

Größerer Einsatz in Moorfleet: Im Bereich der Hausboote am Holzhafenufer ist in der Nacht zum Pfingstsonntag eine Frau ins Wasser gestürzt und untergetaucht. Feuerwehrkräfte mussten sie retten.

Der Ehemann soll kurz nach 1 Uhr den Notruf gewählt und den Vorfall gemeldet haben. Mit einem entsprechend großen Aufgebot rückte die Feuerwehr zum Einsatzort aus.

Großeinsatz am Holzhafen: Feuerwehr rettet Frau – Polizei ermittelt

Die Retter zogen die 62-Jährige aus dem Wasser. Sie musste wiederbelebt werden. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Laut einem Polizeisprecher besteht weiterhin Lebensgefahr.

Die Beamten, die noch in der Nacht die Ermittlungen aufnahmen, gehen bisher von einem tragischen Unfall aus. Das Paar soll in einem der Hausboote gelebt haben. Die näheren Umstände des Sturzes sind noch unklar.

Mitte April war es in dem Bereich des Holzhafenufers bereits zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen: Damals wurde die Hamburger Autorin Alexandra Fröhlich tot in ihrem Hausboot gefunden. Eine Obduktion bestätigte den Verdacht, dass die 58-Jährige durch stumpfe Gewalt ums Leben gekommen war. Die Mordkommission ermittelt. (dg)