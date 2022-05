Bluttat auf St. Pauli: Frau soll Mann niedergestochen haben – Großfahndung

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstagabend im Karolinenviertel schwer verletzt worden. Eine Frau soll auf den Mann eingestochen haben. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Es läuft eine Großfahndung.

Wie die Polizei bestätigte, wurden Rettungskräfte und Polizei gegen 23.15 Uhr in die Marktstraße gerufen. Vor der Haustür war ein Mann niedergestochen worden. Er hatte laut einer Sprecherin Verletzungen im Oberkörper. Ein Notarzt versorgte das Opfer und transportierte es in eine Klinik. Der Mann wurde notoperiert und befindet sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Ersten Angaben zufolge soll es sich bei der tatverdächtigen Person um eine Frau handeln. Nach ihr wurde mit mehreren Streifenwagen gefahndet.

Das könnte Sie auch interessieren: Gasalarm in Hamburger Schwimmhalle: Kinder und Mitarbeiter verletzt

St. Pauli: Frau soll 32-Jährigen angegriffen haben

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch in der Nacht wurde der Tatort weiträumig abgesperrt, um Spuren zu sichern. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter Tel. 4286 56789 zu melden. (fbo/rüga)