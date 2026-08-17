Frau sticht ihrem Mann in den Hals – schwer verletzt schleppt er sich über die Straße

Ein schwer verletzter Mann schleppt sich in Billstedt über die Straße. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Was bisher bekannt ist.

Am Sonntagabend soll es an der Straße Mümmelmannsberg in Billstedt zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Ein Mann (28) wurde von seiner Frau am Hals schwer verletzt und musste unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht werden.

Nach bisherigen Informationen ereignete sich die Tat gegen 21.20 Uhr. Nach MOPO-Informationen feierte dort eine Familie. Ob und in welchem Zusammenhang die Feier mit der Tat steht, ist bislang unklar.

Im Laufe des Vormittags präzisierte die Polizei ihre Angaben: Eine 26-Jährige soll ihren 28 Jahre alten Mann in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer angegriffen und ihn dabei schwer am Hals verletzt haben.

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Autofahrerin soll Verletzen gefunden haben

Der Verletzte soll sich nach dem Angriff noch rund 150 Meter über die Straße in Richtung Steinbeker Hauptstraße geschleppt haben. Dabei hinterließ er eine deutlich sichtbare Blutspur.

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Die Polizei sperrte die Straße in Billstedt. Rüga

Eine Autofahrerin soll schließlich auf den schwer verletzten Mann aufmerksam geworden sein und die Polizei alarmiert haben. Rettungskräfte versorgten das Opfer vor Ort, anschließend wurde es mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Partner niedergestochen: 26-Jährige festgenommen

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Die 26-jährige Tatverdächtige wurde noch an der Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll sie ins Untersuchungsgefängnis gebracht werden und sich dort vor einem Haftrichter verantworten. Die Einsatzkräfte stellten zudem ein Messer und weitere Beweismittel sicher.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm zunächst die Ermittlungen vor Ort. Inzwischen hat das LKA 41 die Ermittlungen übernommen. Sie laufen in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg weiter.