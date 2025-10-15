Frau sorgt aus kuriosem Grund für Sperrung des Bahnverkehr

Eine 23-Jährige hat am Mittwochmorgen in Rahlstedt durch ein riskantes und unvernünftiges Verhalten den Zugverkehr lahmgelegt. Die Begründung, die sie den Bundespolizisten später nannte, sorgte für Kopfschütteln.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei gegen 8 Uhr am Bahnhof Rahlstedt. Ein Zugführer meldete eine Frau, die die Gleise überquert und sich anschließend auf den Sockel einer Signalanlage gesetzt hatte. Daraufhin wurde der Zugverkehr sofort gestoppt und die Strecke gesperrt.

Frau auf Gleisen – Zugverkehr gestoppt

Als die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof eintrafen, hatte die Frau den Bereich bereits verlassen. Anhand der Personenbeschreibung konnte sie jedoch wenig später in der Nähe angetroffen werden. Gegen 8.25 Uhr wurde die Streckensperrung wieder aufgehoben.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann spaziert über S-Bahngleise – mit kurioser Begründung

Auf Nachfrage erklärte die 23-Jährige, sie habe einfach ihre Ruhe haben wollen – und sei deshalb über die Gleise gegangen.