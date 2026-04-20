Frau randaliert und schmeißt Dinge aus dem Fenster – SEK im Einsatz

In Horn wurde am Montagabend eine Frau von Spezialkräften der Polizei aus ihrer Wohnung geholt. Sie hatte mit Gegenständen geworfen und verschiedene Drohungen ausgestoßen.

Spezialkräfte im Einsatz: Weil nicht auszuschließen war, dass eine Frau für sich selbst und andere zur Gefahr wird, wurde am frühen Montagabend das SEK zu einem Mehrfamilienhaus am Bergstieg in Horn gerufen. Dort hatte die Frau im Treppenhaus randaliert, Gegenstände aus dem Fenster geworfen und verschiedene Drohungen ausgestoßen.

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Die Beamten konnten die Frau widerstandslos aus ihrer Wohnung holen. Sie soll einem Amtsarzt vorgeführt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.