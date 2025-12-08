Frau pöbelt am Hauptbahnhof – und das wird ihr zum Verhängnis

Am Sonntagabend endete ein lautstarker Auftritt am Hamburger Hauptbahnhof für eine 43-jährige Frau direkt hinter Gittern.

Gegen 21.15 Uhr fiel sie einer Streife der Bundespolizei auf, weil sie am Eingang des Bahnhofs Reisende aggressiv anbettelte und bedrängte.

Als die Beamten sie ansprachen und ihre Personalien überprüften, stellte sich schnell heraus: Gegen die Frau lag ein Haftbefehl vor. Die Staatsanwaltschaft Hamburg suchte sie seit Ende Oktober – verurteilt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Geldstrafe in Höhe von 580 Euro hatte sie nicht bezahlt und war seitdem untergetaucht.

Für die Gesuchte hat das nun Folgen: Sie muss eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen absitzen. Eine herbeigerufene Ärztin stellte ihre Gewahrsamsfähigkeit fest, anschließend wurde sie in Untersuchungshaft gebracht. (mp)