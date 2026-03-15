Frau macht Mann ein Sexangebot: Als er ablehnt, eskaliert die Lage

In St. Georg ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz mehrerer Streifenwagen gekommen. Dort hatte eine Frau einem Mann käuflichen Sex angeboten. Als er ablehnte, sollen die Frau und zwei Komplizen versucht haben, den Mann auszurauben.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, soll sich der Vorfall gegen 3.50 Uhr am Steindamm abgespielt haben. Erkenntnissen der Kripo zufolge hatte eine mutmaßliche Prostituierte in Höhe der Hausnummer 15 einem Mann, der dort vorbeilief, käuflichen Sex angeboten – doch dieser lehnte ab.

Mehrere Streifenwagen im Einsatz – Messer sichergestellt

Daraufhin sollen die Frau und zwei Komplizen dem Mann gefolgt sein und ihn angegriffen haben. Ein Taxifahrer, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, rief zunächst die Polizei und wollte dem Angegriffenen zu Hilfe eilen – dabei wurde auch er attackiert.

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Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Laut Lagedienst der Polizei wurden zwei Tatverdächtige, darunter die mutmaßliche Sexarbeiterin, festgenommen. Die Frau kam in Untersuchungshaft. Da bei einer der festgenommenen Personen ein Messer sichergestellt wurde, ermittelt das LKA wegen des Verdachts auf versuchten Raub.