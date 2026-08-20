Anscheinend wollte die 33-Jährige einen Bus erreichen. Das hatte schlimme Folgen.

Der Unfallort auf der Pinneberger Chaussee in Eidelstedt. NEWS5 / Fabian Höfig

Schwerer Unfall in Eidelstedt: Am Donnerstagmorgen hat ein Taxifahrer eine Frau angefahren. Die Fußgängerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr auf der Pinneberger Chaussee im Einmündungsbereich der Straße Upn Hornack. Zum genauen Unfallhergang machte die Polizei gegenüber der MOPO zunächst keine Angaben.

33-Jährige von Taxifahrer erfasst

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Laut einem Reporter vor Ort versuchte die 33-Jährige, einen Bus zu erreichen, und lief dafür bei Rot über die Straße. Dabei wurde sie von dem Taxifahrer erfasst.

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Der Polizei zufolge erlitt die Frau bei der Kollision multiple, schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, kam sie in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.