Vom U-Bahnhof aus verfolgt: Frau in Hamburger Park angefallen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Horn zu einem Sexualdelikt gekommen. Ein Mann soll eine Frau vom U-Bahnhof aus verfolgt und sie anschließend in einem nahegelegenen Park attackiert haben.

Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 4.20 Uhr im Vierbergenpark am Lisa-Niebank-Weg. Eine Frau (29) war vom U-Bahnhof Legienstraße kommend unterwegs. Bereits auf diesem Weg soll sie von dem späteren Täter verfolgt worden sein.

Opfer wehrt sich energisch – Täter ergreift die Flucht

Im Park habe der Mann die Frau laut Polizei unvermittelt angegriffen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Weil sich das Opfer jedoch vehement wehrte, ergriff der Täter die Flucht. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und rund 1,70 bis 1,80 Meter groß mit schlanker Statur. Er hatte kurze blonde Haare und trug einen Jogginganzug. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.