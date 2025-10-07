Frau im HSV-Tunnel überfallen: Wer hat den Bartträger mit „heller Hautfarbe“ gesehen?

Eine 36-jährige Frau ist am Montagabend in Stellingen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Männer attackierten sie in einem Tunnel nahe dem Volksparkstadion und verletzten sie.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall gegen 20.55 Uhr im Fußgängertunnel zwischen der Lederstraße und der Randstraße. Die Frau war dort auf dem Heimweg, als sie plötzlich von zwei Unbekannten angegriffen wurde.

Opfer verletzt ins Krankenhaus

Die Täter raubten der Frau ihr Portemonnaie und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen konnten sie bislang nicht gefasst werden. Die 36-Jährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Beide Angreifer haben laut Polizei eine „helle Hautfarbe“ und dunkle Haare. Einer soll etwa 1,85 Meter groß sein und einen langen, dunklen Bart tragen, der zweite sei mit 1,80 Meter etwas kleiner und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (040) 4286-56789.