Mann schlägt Frau nieder und vergreift sich an ihr: Zeugen gesucht

Am Montagabend ist eine Frau (54) in Barmbek-Nord Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der Täter konnte fliehen – die Polizei sucht Zeugen.

Nach Informationen der Polizei war die Frau gegen 23.15 Uhr im Krüßweg unterwegs, als sich ihr ein Mann von hinten näherte. Erst soll er die Frau ins Gesicht geschlagen und dann unsittlich berührt haben. Die 54-Jährige schrie um Hilfe, der Täter ließ von ihr ab und flüchtete in Richtung Rümkerstraße.

Übergriff in Barmbek: Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt sein und laut Polizei ein „südländisches“ Aussehen haben. Er wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß und muskulös beschrieben. Seine schwarzen Haare soll er möglicherweise in einem Zopf getragen haben. Sein Gesicht soll rund sein. Der Unbekannte soll zur Tatzeit eine dunkle Bomberjacke und eine dunkle Hose getragen haben.

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Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp).