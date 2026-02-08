Sexueller Übergriff im Bus: Großeinsatz in Hamburg – Männer festgenommen

Größerer Polizeieinsatz im Hamburger Süden: In Harburg sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer festgenommen worden. Sie sollen eine Frau sexuell belästigt haben.

Im Rahmen eines Schienenersatzverkehrs fahren aktuell Busse auf einem Teil der S3- und der S5-Strecke. In einem dieser Busse soll es gegen 1 Uhr zu der Tat gekommen sein. Näheres ist bisher unbekannt, die Polizei teilte nur mit, dass wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt werde.

Harburg: Busverkehr gestoppt – Kripo ermittelt

Die Polizei ließ den Ersatzverkehr zeitweise stoppen, sie rückte an mehreren Bahnhöfen im Umkreis aus. Kräfte der Landes- und der Bundespolizei waren im Einsatz, teils mit Diensthunden.

Schließlich wurden zwei Männer festgenommen, die tatverdächtig sein sollen. Ort der Festnahme soll der Harburger Ring gewesen sein. Das Alter der Festgenommenen sowie weitere Hintergründe sind unklar. Die Kripo ermittelt. (dg)