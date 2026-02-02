Frau geht auf „Shopping-Tour“ – allerdings ohne zu bezahlen

Im Hamburger Hauptbahnhof hat die Bundespolizei eine Diebin geschnappt. Eine 62 Jahre alte Frau soll am Sonntagnachmittag auf regelrechte „Shopping-Tour“ gegangen sein – allerdings ohne zu bezahlen.

Nach Angaben der Bundespolizei entwendete die Frau gegen 15.25 Uhr in einem Modeschmuckladen in der Wandelhalle 75 Schmuckartikel im Wert von rund 950 Euro. Die Ware soll sie aus den Regalen genommen und in einer ebenfalls gestohlenen Handtasche verstaut haben.

Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und alarmierte den Sicherheitsdienst, der die Frau nach Verlassen des Geschäfts festhielt.

Frau stiehlt im Hauptbahnhof Ware für 1100 Euro

Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Bundespolizei fanden die Beamten zudem ein hochpreisiges Parfüm im Wert von 193 Euro, das die Frau bereits gegen 13.28 Uhr in einer Parfümerie im Hauptbahnhof gestohlen haben soll. Insgesamt kamen so 76 Gegenstände im Wert von mehr als 1100 Euro zusammen. Die Beute konnte an die betroffenen Geschäfte zurückgegeben werden.

Die 62-Jährige, die weder alkoholisiert noch unter Drogeneinfluss stand, machte keine Angaben zur Sache. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt sie einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Gegen die polizeibekannte Hamburgerin wurden zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (rei)