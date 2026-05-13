Familienstreit eskaliert – und dann wird ein Messer gezückt: Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz am Dienstagabend in Altona: Mehrere Streifenwagen rückten nach einem Familienstreit an, bei dem auch ein Messer eine Rolle gespielt haben soll.

Gegen 20.21 Uhr wurde die Polizei wegen einer Bedrohungslage an der Behringstraße alarmiert. Nach ersten Informationen soll es im Rahmen eines Streits zwischen zwei Familien zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Eine Person wurde leicht verletzt – allerdings offenbar nicht durch eine Waffe, wie die Polizei der MOPO erklärte.

Familienstreit: Hintergrund soll Beleidigung sein

Hintergrund des Konflikts soll eine Beleidigung gegen eine Frau gewesen sein, die bereits vor rund zwei Wochen stattfand.

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Am Dienstagabend eskalierte die Situation dann wohl. Die Polizei war laut eines Reporters vor Ort mit 50 Beamten – darunter auch Spezialkräfte – vor Ort.