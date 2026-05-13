25-Jährige aus Hamburger Krankenhaus verschwunden – dringende Suche

Seit dem 5. Mai dieses Jahres wird eine 25-jährige Julia E. aus einer Klinik in Langenhorn vermisst. Jetzt hofft die Hamburger Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung – und bittet um Mithilfe.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich Julia E. (25) seit geraumer Zeit in der Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord an der Henry-Schütz-Allee. Dort verschwand sie am Dienstag vor einer Woche und wird seitdem vermisst. Da alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, veröffentlichte die Polizei am Mittwoch ein Foto der Vermissten.

Vermisste ist vermutlich barfuß unterwegs

Frau E. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat blonde Haare im Kurzhaarschnitt. Zuletzt war sie mit einer pinken Jogginghose und einem braunen T-Shirt bekleidet und soll barfuß unterwegs sein. Auffällig ist ihre nasale Aussprache. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 4286 56789 entgegen.



