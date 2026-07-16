Seit Freitag wurde eine Frau (50) aus Eidelstedt vermisst. Nun ist sie wieder da.

In einem Badesee in Schleswig-Holstein ist ein 19-Jähriger gestorben. (Symbolbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Am Freitag wurde eine Frau (50) aus Eidelstedt vermisst, die Polizei suchte mit einem Foto nach ihr. Jetzt hat sich die Polizei mit einem Update gemeldet.

Die Frau wurde am Mittwochnachmittag von Einsatzkräften in Langenhorn angetroffen, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Ein Amtsarzt untersuchte sie, danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. (kla)



