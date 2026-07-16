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Polizei
Frau aus Eidelstedt vermisst – Polizei gibt Update
Seit Freitag wurde eine Frau (50) aus Eidelstedt vermisst. Nun ist sie wieder da.
Am Freitag wurde eine Frau (50) aus Eidelstedt vermisst, die Polizei suchte mit einem Foto nach ihr. Jetzt hat sich die Polizei mit einem Update gemeldet.
Die Frau wurde am Mittwochnachmittag von Einsatzkräften in Langenhorn angetroffen, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Ein Amtsarzt untersuchte sie, danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.
Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
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Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. (kla)
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