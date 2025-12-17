Auf dem Weg zur Arbeit: Frau in Hamburg attackiert und sexuell belästigt

Nach einem mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff im Hamburger Stadtteil St. Georg bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochmorgen gegen 5.53 Uhr wurde eine 39-jährige Frau auf ihrem Weg zur Arbeit in der Stiftstraße angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau im Bereich zwischen Steindamm und Alexanderstraße von einem bislang unbekannten Mann von hinten attackiert und in sexueller Absicht berührt. Die 39-Jährige wehrte sich, woraufhin der Täter von ihr abließ und flüchtete.

Sexueller Angriff in St. Georg: Polizei sucht Zeugen

Der Gesuchte wird als etwa 1,85 Meter groß, schlank und komplett dunkel gekleidet beschrieben. Die Frau erstattete wenig später Anzeige. Die Ermittlungen hat die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernommen, wie die Polizei mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Justizsystem komplett überlastet: Zahl der offenen Verfahren steigt extrem

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Stiftstraße gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise nimmt das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Nummer 040 428656789 oder jede Polizeidienststelle entgegen. (mp)