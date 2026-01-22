Mitten am Tag: Erst schlug er zu, dann stürzte er sich auf sie – Zeugen gesucht!

In Langenhorn ist am Mittwoch eine Frau angegriffen worden – mitten am Tag. Ein Mann schlug sie und versuchte, sich an ihr zu vergehen. Das Opfer rettete sich und holte Hilfe. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Sexualdelikts.

Der Vorfall trug sich laut Polizei gegen 13.10 Uhr an der Langenhorner Chaussee in Höhe Henny-Schütz-Allee zu. Hier war eine Frau (30) nahe einer Grünanlage unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem Mann mit mehreren Faustschlägen attackiert.

Angriff in Langenhorn: Täter flüchtet

Dann soll der Mann versucht haben, sexuelle Handlungen an der 30-Jährigen vorzunehmen. Sie rettete sich in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum. Von dort wurde die Polizei alarmiert, die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief jedoch ohne Erfolg.

Laut dem Opfer habe der Täter ein „arabisches Erscheinungsbild“ gehabt, sei etwa 30 bis 50 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hatte einen Drei-Tage-Bart, schwarze Haare, dunkle Augen und trug eine dunkelgraue Jogginghose, eine dunkle Sweatshirt-Jacke mit Knopfleiste und Kapuze. Auffallend sei ein großer Speichelfluss bei ihm gewesen. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.