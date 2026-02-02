Frau (29) klaut Schnaps – und muss jetzt 110 Tage in Haft

Eine 29-Jährige wurde am Freitagnachmittag am Hamburger Hauptbahnhof in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt. Doch als die Polizei sie überprüfte, stellte sich heraus: Die Frau wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Bundespolizisten haben am Freitagnachmittag um kurz vor 16 Uhr eine mit Haftbefehl gesuchte Frau in der Wandelhalle geschnappt. Die 29-Jährige soll zuvor in einem Supermarkt Lebensmittel und Alkohol im Wert von über 56 Euro gestohlen haben.

Hamburger Hauptbahnhof: Diebin muss 110 Tage in Haft

Ein Kaufhausdetektiv hatte die Frau beobachtet und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Die Beamten fanden das Diebesgut in ihrer Jacke und in einem Rucksack.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus: Gegen die Frau lag bereits ein Haftbefehl vor. Die wegen mehrfachem Diebstahls verurteilte Frau hatte eine Geldstrafe von 3300 Euro nicht bezahlt und war auch nicht zum Strafantritt erschienen. Stattdessen muss sie nun 110 Tage Ersatzhaft antreten.

Nach Abschluss der Maßnahmen der Bundespolizei wurde die 29-Jährige in eine Haftanstalt gebracht. Zusätzlich läuft ein weiteres Verfahren wegen des aktuellen Diebstahls. (maw)