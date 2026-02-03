Schwerer Unfall am A7-Zubringer in Hamburg – Frau nicht ansprechbar

Schwerer Unfall an der A7: An der Anschlussstelle Eidelstedt sind am Montagabend zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine Frau wurde verletzt.

Die Ampel war grün, als ein Mercedes-Fahrer um 20.50 Uhr von der A23 kommend die Kreuzung zur A7 auf der Holsteiner Chaussee überqueren wollte. Doch da kam von rechts ein Ford – und prallte frontal in den Kotflügel des Mercedes.

Schwerer Unfall an der A7: Rote Ampel missachtet?

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen eine Betonmauer geschleudert. Der Ford kam erst rund zehn Meter weiter auf dem A7-Zubringer zum Stehen.

Zufällig anwesende Feuerwehrleute leisteten umgehend Erste Hilfe. Die Fahrerin des Ford, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war und erst befreit werden musste, war nicht ansprechbar. Sie wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen.

Die Holsteiner Chaussee wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Allem Anschein nach hat die Fahrerin des Ford eine rote Ampel übersehen. (mp)