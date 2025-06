Beute verpetzt Einbrecher – und führt die Polizei direkt zu ihnen

Unbekannte sind am Samstagabend in ein Haus in St. Georg eingebrochen und haben diverse Wertgegenstände gestohlen. Doch dem Bewohner gelang es gemeinsam mit der Polizei, die Tatverdächtigen zu überführen – mit einem simplen Trick.

Der 42-jährige Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Knorrestraße bemerkte bei seiner Heimkehr, dass jemand in seine Wohnung eingebrochen war. Neben verschiedenen Wertgegenständen klauten die Diebe auch sein Portemonnaie – ein Fehler. Denn in der Geldbörse steckt auch ein ortbarer AirTag.

Festnahme am Steindamm: 45-Jähriger in Haft

Der 42-Jährige meldete sich sofort bei der Polizei. Gemeinsam verfolgten sie das Signal des Peilsenders bis in ein Hotel am Steindamm. Dort stießen die Beamten auf drei Georgier im Alter von 43 bis 45 Jahren. Außerdem entdeckten sie die entwendeten Gegenstände und weiteres Diebesgut.

Alle drei Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen. Angesichts mangelnder Beweise mussten zwei Männer wieder freigelassen werden. Ein 45-Jähriger wurde inzwischen ins Untersuchungsgefängnis gebracht. (zc)