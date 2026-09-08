Im nachgesandten Gepäck entdeckt der Zoll am Hamburger Flughafen ein Luxus-Fahrrad aus China.

Ein Schild am Flughafen Hamburg weist auf einen Zoll-Schalter hin. (Symbolbild) IMAGO / Nikita

Teure Überraschung für einen Reisenden am Hamburger Flughafen: Zollbeamte haben in einem nachgesandten Gepäckstück ein neues Fahrrad aus China im Wert von rund 8000 Euro entdeckt. Jetzt wurden mehr als 7500 Euro Einfuhrabgaben fällig.

Der Reisende hatte nach dem Verlust seines Gepäckstücks eine Verlustmeldung sowie eine Zollinhaltserklärung abgegeben. Darin erklärte er, dass sich in dem verschwundenen Reisegepäck keine anmeldepflichtigen Waren befänden.

Zöllner kontrollierten das Gepäckstück

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Als das Gepäckstück später nach Hamburg geschickt wurde, kontrollierten Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe den Inhalt. Statt ausschließlich persönlicher Reiseutensilien fanden sie darin das neue Fahrrad aus China.

Die Zöllner kontrollierten den schwarzen Fahrradkoffer – und wurden fündig. Hauptzollamt Itzehoe

„Auch bei der Kontrolle von nachgesandtem Reisegepäck schauen wir genau hin. Entscheidend ist nicht, ob ein Gepäckstück verloren gegangen ist, sondern was tatsächlich darin transportiert wird“, erklärt Melanie Roschlaub, Pressesprecherin des Hauptzollamtes. In diesem Fall habe die abgegebene Zollinhaltserklärung „eindeutig nicht mit dem tatsächlichen Inhalt des Koffers“ übereingestimmt.

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Die Konsequenzen: 7500 Euro Nachzahlung – und ein Ermittlungsverfahren

Für das rund 8000 Euro teure Fahrrad wurden anschließend 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer, ein Antidumpingzoll von 48,5 Prozent sowie ein Zollsatz von 14 Prozent erhoben. Insgesamt muss der Reisende damit mehr als 7500 Euro Einfuhrabgaben zahlen.

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Zusätzlich läuft gegen ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.