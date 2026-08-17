Trotz Verfolgungsfahrt entkam ein Mercedes-Fahrer der Polizei, während sein Beifahrer festgenommen wurde. Was eine Verkehrskontrolle damit zu tun hatte.

An dieser Kreuzung sprang der Beifahrer aus dem Wagen und versuchte, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Screenshot Google Maps

Eine Polizeikontrolle endete in einer Verfolgungsfahrt: Als Beamte am Freitagabend einen Mercedes in Harburg kontrollieren wollten, raste dieser davon.

Gegen 20.30 Uhr forderten Beamte am Großmoordamm den Mercedes zum Anhalten auf. Der Fahrer ignorierte nach Polizeiinformationen jedoch die Signale und raste mit hoher Geschwindigkeit über die B75 davon.

Beifahrer flüchtet zu Fuß weiter

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Auf Höhe des Gottschalkrings sprang der Beifahrer auf der Bremer Straße aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß. Wenig später nahm die Polizei ihn fest. Der Fahrer des Wagens setzte seine Flucht fort. Den Mercedes fanden die Beamten später auf, allerdings ohne seinen Fahrer.

Im Laufe des Einsatzes stellten die Beamten zudem Bargeld sicher, laut eines Reporters soll es um 20.000 Euro gehen. Wie dieser Fund mit der Flucht zusammenhängt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Gegen die Beteiligten wurde wegen der Verfolgungsfahrt eine Strafanzeige eingeleitet. (mp)