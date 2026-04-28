Rücksichtslose Flucht mit 100 km/h durch die City: Polizeikontrolle eskaliert

Es sollte eine ganz normale Polizeikontrolle werden – doch dann drückte der Fahrer plötzlich aufs Gas. Es folgt eine gefährliche Verfolgungsfahrt mitten durch Hamburg.

In St. Georg hat sich am Montagnachmittag ein 21-Jähriger eine riskante Flucht mit der Polizei geliefert. Zivilbeamte wollten den Fahrer eines Audi A3 an der Esplanade/Ecke Dammtordamm kontrollieren, nachdem ihnen entstempelte Kennzeichen aufgefallen waren. Doch als die Polizisten ausstiegen, raste der Mann plötzlich los.

Nach Polizeikontrolle: Verfolgungsjagd durch Hamburg

Die anschließende Verfolgung führte quer durch die Innenstadt. Der Fahrer überholte andere Autos über Sperrflächen, nutzte Gegenfahrbahnen und sogar einen abgesperrten Baustellenbereich. Dabei erreichte er laut Polizei Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde – erlaubt waren 50.

Im Bereich Kennedybrücke kam es dann zu zwei Zusammenstößen: Der Audi kollidierte zunächst mit einem Lkw und anschließend mit einem weiteren Auto. Dennoch setzte der Fahrer seine Flucht fort – diesmal durch den Gegenverkehr.

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Wenig später stoppten mehrere Streifenwagen den 21-Jährigen schließlich. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er vermutlich ohne Führerschein unterwegs war.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Unfallflucht, eines illegalen Straßenrennens und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Sein Auto wurde sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. (rei)