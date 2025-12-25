Flammen und Qualm in Wohnhaus in Hamburg – mehr als 20 Menschen evakuiert

Großeinsatz der Feuerwehr am Heiligabend in Hammerbrook. Dort schlugen Flammen von einem Balkon aus und brachten die Bewohner in Gefahr. Mehr als 20 Bewohner mussten das Haus verlassen.

Kurz vor Mitternacht endete die Weihnachtsstimmung für die Bewohner eines Hauses am Nagelsweg abrupt. Plötzlich loderten Flammen von einem Balkon in den oberen Etagen. Weil Menschen in Gefahr waren, wurde bei der Feuerwehr Großalarm ausgelöst.

Wohnhaus bei klirrender Kälte geräumt

Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen mit rund 40 Rettern waren im Einsatz. Laut einem Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr hatten sich die Bewohner vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Wegen der klirrenden Kälte wurden sie in einem angeforderten HVV-Bus untergebracht.

Den Brand hatten die Retter nach gut 30 Minuten unter Kontrolle gebracht. Die anschließenden Belüftungsmaßnahmen dauerten knapp eine weitere Stunde an. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Bereits wenige Stunden zuvor war es in Niendorf zu einem ähnlichen Einsatz gekommen. Am Bondenwald stand ein Gasgrill auf einem Balkon in Flammen. Auch hier wurde Großalarm ausgelöst, weil Gefahr bestand, dass die Flammen das Dach erfassen. Verletzte gab es auch hier zum Glück nicht.