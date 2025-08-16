Flammen und Explosionen in Keller – Hamburger Wohnhaus geräumt

In Rahlstedt hat ein Kellerbrand in einem Wohnhaus am Samstagnachmittag die Rettungskräfte der Feuerwehr in Atem gehalten. Dabei waren auch kleine Explosionen zu hören. Es war nicht der erste Brand in dem Wohnblock.

Laut Feuerwehr war gegen 13.50 Uhr ein Feuer in einem Keller am Wildschwanbrook gemeldet worden. Bei Eintreffen des Löschzuges und einer freiwilligen Wehr sei eine starke Verqualmung festgestellt worden, woraufhin Bereiche des Hauses geräumt wurden.

Spraydosen explodieren in den Flammen

In dem brennenden Keller sollen nach MOPO-Informationen Spraydosen gelagert gewesen sein, von denen einige in der Hitze explodierten und die Löscharbeiten erschwerten. Erst nach gut 90 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus. Es war nicht das erste Feuer in dem Mehrfamilienhaus Auch in den umliegenden Wohnblocks war es in der Vergangenheit zu Bränden gekommen.