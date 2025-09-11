Flammen in Tiefgarage: Großalarm auf dem Kiez – Reeperbahn gesperrt

Auf St. Pauli ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einer Tiefgarage waren mehrere Autos und Motorräder in Flammen aufgegangen. Der giftige Qualm breitete sich in einem angrenzenden Hochhaus aus.

Wie die Feuerwehr bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 5.35 Uhr zur Herrenweide gerufen. Von dort hatten Anwohner eine massive Rauchentwicklung und starken Brandgeruch gemeldet. Die bestätigte sich kurz nach Eintreffen des Löschzuges der Feuerwehr Altona.

St. Pauli: Mehrere Löschzüge im Einsatz

Die Ursache fanden die Retter kurz darauf in einer Tiefgarage. Dort brannten mehrere Autos und Motorräder. Wegen der massiven Verqualmung und den verwinkelten Zugängen hatten die Retter Mühe, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verstärkung wurde angefordert. Rund 80 Feuerwehrkräfte rückten an.

Neuburger

Mehrere Löschzüge sind zur Stunde immer noch im Einsatz. Verletzte gab es laut Feuerwehr zum Glück nicht. Die Reeperbahn wurde stadteinwärts gesperrt.