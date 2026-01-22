Großeinsatz in Hamburg: Pflegeheim brennt – ein Toter und mehrere Verletzte

In Steilshoop ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen: In einem Pflegeheim war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen und zahlreichen Rettungswagen an. Es gab einen Toten.

Laut Feuerwehr wurde gegen 18.50 Uhr ein Brand in einem Pflegeheim am Gustav-Seitz-Weg gemeldet. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. Mehrere Bewohner waren in Gefahr.

Steilshoop: 100 Retter im Einsatz – leblose Person gefunden

Aus diesem Grund wurde die 3. Alarmstufe ausgelöst. Mehrere Löschzüge, diverse Rettungswagen und der leitende Notarzt rückten zusätzlich an – insgesamt rund 100 Einsatzkräfte. In einem der Räume fanden Feuerwehrleute eine leblose Person und brachten sie ins Freie. Für sie kam aber jede Hilfe zu spät.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer-Alarm und Personen im Gleis: Chaos auf Hamburger Bahn-Strecken

Laut Feuerwehr und Polizei wurden insgesamt 33 Personen in Sicherheit gebracht, 19 davon vom Rettungsdienst gesichtet und vor Ort versorgt. Zwei mussten anschließend mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die übrigen wurden in einem bereitgestellten HVV-Bus untergebracht und weiter betreut.

Fünf Wohnungen in dem Gebäude wurden so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar sind. Die genaue Brandursache war am Donnerstagabend noch unklar, die Ermittlungen dauern an.